Meta. Straordinaria nascita di tartarughe in spiaggia

NATE DECINE DI TARTARUGHE IN PENISOLA SORRENTINA!

Incredibile evento questa sera sulla spiaggia di Meta di Sorrento: sono nate decine di tartarughine! È la prima volta da decenni e decenni che viene individuata una schiusa di uova di tartaruga in Penisola Sorrentina. Sul posto ora l’Area Marina Protetta di Punta Campanella col direttore Antonino Miccio e la Capitaneria di Porto di Meta col comandante Caputo. Il sito questa notte sarà monitorato. È stata già allertata la stazione zoologia A.Dhorn.

Nei mesi scorsi una tartaruga era stata vista sulla spiaggia in cerca di un luogo per nidificare ma non erano state trovate tracce di uova. Stasera la graditissima sorpresa!