Meta, Sorrento. Positanonews ha riportato i comunicati del Parco Marino di Punta Campanella e della Capitaneria di Porto , ma fra i comunicati e la nascita delle tartarughe c’è uno sforamento di almeno 24 ore, come mai ? Ecco perchè, qualcuno o qualcuna le ha trovate prima e poi consegnate alle autorità , questa è Viviana Formicola “Le ho ritrovate io,sono stata quella notte sulla spiaggia di meta precisamente nella conca dove sta un hotel penso sia l’unico hotel che affaccia sulla spiaggia.Camminavo sulla spiaggia in compagnia del mio ragazzo e dei suoi cugini quando ho visto degli animaletti muoversi ho acceso la torcia del telefono e ho visto che erano delle tartarughe,essendo appassionata di tartarughe ho iniziato la mia ricerca per vedere se ce n’erano altre e così cercando cercando ne ho trovate 15 ho cercato di metterle in salvo perché molte erano girate a pancia in su e avendo riconosciuto la specie di tartaruga e sapendo che sono una specie in via di estinzione le ho portate a casa consapevole dell’errore che stavo commettendo.Il giorno dopo ho chiamato la guardia costiera per metterli al corrente e mi hanno detto di portarle da loro.Vi allego le foto del ritrovamento”. Al di là dei proclami e dei comunicati stampa Positanonews è stato l’unico giornale a recarsi sul posto e fare dei video dei luoghi, a fare interviste e ricerche. Le tartarughe sono state al Dohrn di Napoli, oggetto di eco mediatico e oggi verranno liberate . Ci sono ancora delle perplessità sono 14 tartarughe, ma erano 15, verranno liberate a Capri, una scelta mediatica , non ci parlassero di sicurezza maggiore visto che o a Meta o a Capri il traffico marittimo non cambia di molto. Li dove sono nate dovrebbero essere liberate, bisognerebbe seguire la natura degli animali, non i nostri progetti volti a scopi precisi, ma volete mettere liberare le tartarughe a Capri che effetto mediatico fa? Eppure , secondo noi, era più giusto liberarle qui dove sono nate