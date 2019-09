Meta di Sorrento, sopralluogo del Movimento 5 Stelle al Depuratore di Punta Gradelle.

Si terrà nella giornata odierna, in presenza degli esponenti pentastellati Cirillo e Lusciano una accurata verifica degli impianti di depurazione affinché si accertino le cause delle nauseabondi esalazioni nonché la scadente qualità delle acque che stanno caratterizzando questo fine estate a Meta e lungo tutto il litorale sorrentino.

Meta di Sorrento – Dopo settimane di forte disagio per la popolazione residente e dei tanti turisti che frequentano il lido metese, a causa del costante cattivo odore che si registra ormai da tempo, stamattina alle ore 11,00 il Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Domenico Lusciano, insieme al Consigliere Regionale Luigi Cirillo (M5S) effettueranno un sopralluogo all’impianto di depurazione di Punta Gradelle . Un intervento resosi necessario dopo una serie di segnalazioni da parte della cittadinanza e di tanti turisti che anche in questo scorcio di estate continuano ad affollare il lido metese. Tramite le quali si lamentano emissioni a dir poco nauseanti provenienti dall’impianto di depurazione inaugurato appena un anno fa. Sulla questione la scorsa settimana fu proprio Lusciano ad inviare una istanza alla Gori Spa, Società che gestisce l’impianto, affinché la cittadinanza possa conoscere lo stato attuale di funzionamento dell’intero apparato. Nella segnalazione , sottoposta in particolar modo al presidente Gori, dott. Di Natale, si sollecita una concreta verifica che possano rilevare eventuali avarie. In presenza delle quali si sollecita un immediato intervento affinché si blocchi tale disagio. Non solo, Lusciano chiede in che modo la società intende operare in futuro circa la manutenzione dell’impianto onde scongiurare che una tale spiacevole situazione si ripeta in futuro. Ormai sono giorni che la popolazione residente è soggetta a tale indescrivibile disagio provocato sia dalle forti esalazioni, provenienti dalla area in prossimità dell’impianto di depurazione, nonché dalla qualità più che scadente (per usare un eufemismo) delle acque di balneazione. Un situazione quest’ultima che sta interessando in modo concreto l’intera area della penisola sorrentina. Circa il sopralluogo odierno i rappresentanti del movimento 5 stelle rendiconteranno il Ministro dell’ Ambiente Sergio Costa sollecitando una forte e concreta attività di verifica dell’impianto di Punta Gradelle. – 11 settembre 2019 – salvatorecaccaviello.