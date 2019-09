Meta sotto shock per l’improvvisa e prematura scomparsa di Antonino Iaccarino

Tutta la comunità di Meta è sotto shock per l’improvvisa e prematura scomparsa, a soli 49 anni, di Antonino Iaccarino. Era imbarcato sulla MSC ed anche i suoi colleghi di lavoro non riescono a rassegnarsi alla sua morte. Antonino era il classico bravo ragazzo, sportivo, amava curare il suo fisico andando regolarmente in palestra ed adorava la corsa. La sua grande passione era la Roma. Una persona dal cuore d’oro, generoso e gentile, e chi aveva modo di conoscerlo non poteva fare a meno di amarlo. Profondamente religioso, non poteva mancare la notte e la sera del venerdì santo per portare la statua della Madonna Addolorata. E’ difficile accettare una morte così improvvisa ma siamo sicuri che la Madonna, alla quale era tanto devoto, lo stringe ora tra le sue braccia materne cercando di donare conforto alla sua famiglia.