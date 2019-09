Meta, sentiamo il geologo Santangelo: “Costoni ancora a rischio”

Riceviamo aggiornamenti riguardo ai costoni di Meta, in quanto il crollo potrebbe addirittura ripetersi a causa di vari fattori, tra cui la scarsa manutenzione, la poca accortezza quando si svolgono lavori stradali, ma soprattutto le condizioni meteorologiche. Come spiega il geologo Santangelo, la composizione dei costoni comprende diversi minerali, i quali hanno punti di solidificazione tra di loro e ciò comporta la possibilità di rottura del legame tra questi punti di “giunzione”, soprattutto nel caso in cui ci siano bruschi cambi di temperatura tra i vari punti.