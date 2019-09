Meta: Rispristino per i box. M5S '' una vittoria di legalità ''

Meta di Sorrento: ripristino per i box, nuovo post facebook.

“abbiamo ottenuto una piccola Vittoria di Legalità e Rispetto delle Regole. Dopo numerosi solleciti il Responsabile dell’area 4 ha disposto, come avevamo chiesto, il “ripristino dei luoghi” per un permesso a costruire di 14 box, rilasciato nel 2016, iniziato e mai realizzato. Scaduti i termini, il parcheggio non era mai stato completato. Oggi un’ordinanza del funzionario responsabile del comune impone il reimpianto degli alberi e il ripristino della muratura preesistente.”