Meta. Questa sera nella Basilica di Santa Maria del Lauro celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello

Meta. Questa sera nella Basilica di S. Maria del Lauro, in occasione del novenario per la solennità del nome di Maria che si festeggia domani 12 settembre, il Vescovo della Diocesi di Avellino Monsignor Arturo Aiello presiederà la celebrazione eucaristica alle ore 19.30. Un appuntamento per tutti i metesi legati alla devozione alla Madonna del Lauro ma anche per tutti coloro che desiderano vivere un intenso momento di fede guidati dalle parole di quello che per gli abitanti della penisola sorrentina e, soprattutto, per i carottesi resta “Don Arturo”, il parroco che per tanti anni ha retto la parrocchia di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento e che, originario di Vico Equense, continua ad essere fortemente legato ai suoi luoghi dove ama tornare sempre volentieri, soprattutto nei momenti importanti della vita religiosa.