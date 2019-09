Meta. Puzza dal tunnel per la spiaggia di Alimuri, è polemica social. Da Sorrento “Ora capite Marina Grande” Gori e comune silenti. Sono oramai due giorni che ci si lamenta di questi olezzi maledeodoranti, provenienti dal tunnel in poi. Un vero peccato perchè il mare è pulito e gli stabilimenti di qualità, ma la puzza è insopportabile come dicono a Positanonews i bagnanti sul posto e come dicono anche sulla pagina facebook de La Grande Onda. Al momento nessuna nota ufficiale, come a dire tenetevi la puzza poi si vedrà