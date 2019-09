Meta, pronte 27 assunzioni al Comune nei prossimi due anni

Ottime notizie. Il Comune di Meta ha fatto sapere che sono state apportate delle modifiche al piano di fabbisogno del personale da assumere nei prossimi due anni. Si prevede l’assunzione di 27 figure entro il 2021. Come si legge nella delibera, l’Ente, nel corso dell’ultimo decennio, ha subito, come molti Enti Locali, una riduzione delle risorse umane a fronte di un notevole incremento delle funzioni di propria competenza, siano esse istituzionali o delegate.

Proprio i numerosi adempimenti e la complessità dei servizi erogati alla collettività, rendono necessario e doveroso incrementare ove possibile la dotazione organica nel rispetto dei limiti di spesa imposti. La dotazione organica del personale, da intendersi attualmente in senso dinamico, presenta delle indubbie carenze derivanti dagli stringenti vincoli sulle assunzioni susseguitisi nel tempo che incidono in senso negativo sul buon funzionamento degli uffici e sull’efficienza dei servizi.

Per l’anno 2020 si prevedono l’assunzione di:

Un istruttore tecnico geometra a tempo indeterminato al 50% mediante concorso pubblico

Una unità cat. C dal 50% al 70% Dipartimento 1 Settore 1

Una unità cat. C dal 50% al 85% Dipartimento 1 Settore 3

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Un Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D.1 con rapporto part-time 80% ai sensi art. 110 del D.Lgs.267/2000

9 agenti polizia locale cat. C a tempo determinato part-time verticale al 50% da graduatoria vigente per mesi 1 (si specifica che le assunzioni saranno definite sulla base dell’organizzazione del servizio di vigilanza in occasione delle festività e del periodo estivo, per cui si provvederà, nei limiti del budget di spesa stanziato, alla stipulazione di contratti di lavoro anche per periodi temporali frazionati;

Un istruttore amministrativo da graduatoria vigente per mesi 10 al 50% dip. 2 sett.2;

Un istruttore contabile per mesi 12 a tempo determinato al 50% da graduatoria vigente

Un istruttore amministrativo per mesi 6 al 50% da graduatoria vigente.

Per l’anno 2021:

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Un Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D.1 con rapporto part-time 80% ai sensi art. 110 del D.Lgs.267/2000

9 agenti polizia locale cat. C a tempo determinato part-time verticale al 50% da graduatoria vigente per mesi 1 (si specifica che le assunzioni saranno definite sulla base dell’organizzazione del servizio di vigilanza in occasione delle festività e del periodo estivo, per cui si provvederà, nei limiti del budget di spesa stanziato, alla stipulazione di contratti di lavoro anche per periodi temporali frazionati;

Un istruttore amministrativo da graduatoria vigente per mesi 10 al 50% dip. 2 sett.2;

Un istruttore contabile per mesi 12 a tempo determinato al 50% da graduatoria vigente

Un istruttore amministrativo per mesi 6 al 50% da graduatoria vigente.