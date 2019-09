Meta. Perdita d’acqua al mulino. Semaforo su corso Italia. Caos e disagi da Vico a Sorrento

Meta, Sorrento. A causa di una perdita acqua su Corso Italia, piazza Veniero (cosiddetto sul Mulino), ha reso necessario l’installazione di un semaforo per scorrimento a senso alterno del traffico, attualmente in tilt. I nostri lettori ci segnalano code fino alla galleria di Seiano verso Vico Equense. Le frazioni di Vico Equense ed Alberi intasate da una forte affluenza di vetture; gli automobilisti , per evitare il traffico, stanno percorrendo stradine interne, non sapendo, per il più delle volte, dove queste strade effettivamente conducono, dato che è il navigatore a condurre in queste strade.

La situazione traffico è impazzita da circa l’una e trenta di quest’oggi.

Da ieri sera, un’importante perdita d’acqua ha reso la viabilità molto pericolosa soprattutto per i mezzi a due ruote.

L’orario scelto è stato un grande problema soprattutto perché oggi la viabilità era già compromessa dal mercato a Piano di Sorrento, poi perché è cominciato settembre e tutti tornano a casa dalle vacanze ed anche perché è un orario di rientro per chi invece lavora.

Insomma un connubio di disagi che hanno trasformato il tutto in un grande problema di viabilità.

Intorno alle 15.30 il traffico persiste, anzi aumenta: tutte le persone di rientro da Napoli bloccate sin dalla galleria a Seiano. Chi proviene da Sorrento, invece, e prosegue verso vico per lavoro o per rientrare a casa, bloccato. Per non parlare degli autobus e i camion di grossa portata che hanno ancora di più bloccato la situazione. essendosi bloccati proprio in questa strettoia del Corso Italia in cui i due semafori sono stati posizionati.

La perdita d’acqua si trova proprio alla fine della pizza Veniero (cosiddetto Mulino). Il semaforo per chi prosegue in direzione Sorrento si trova nei pressi della fermata dell’autobus, mentre per chi prosegue in direzione Vico Equense proprio di fronte al centro scommesse. Chi proviene da Ponte Orazio non ha direttive sul traffico, il che peggiora la situazione perché in molti si lanciano in strada anche quando nella loro direzione c’è il rosso.

Una situazione caotica e di disagi che sta bloccando l’intera penisola.

Riceviamo molte lamentele dai lavoratori che sono rimasti imbottigliati nel traffico e che fare pochi chilometri ci hanno impiegato più di 30 minuti.

Stiamo bloccati a Scutari. Ma cosa succede? Lavori? Non potevano esser fatti in orari notturni per non creare più disagi di quelli che non ci sono già? Qui si cammina a passo d’uomo e dobbiamo ringraziare che non c’è sole. E’ assurdo. Sono partito alle 15 da Vico Equense per arrivare a Piano di Sorrento, sono le 15.35 e non sono nemmeno arrivato alla chiesa di Meta. Per non parlare dei camion e dei pullman che passano di continuo!

Ci scrive un lettore.

Poi continua un’altra lettrice che ci ha segnalato lo stesso problema ma questa volta dal senso opposto.

Sono andata al supermercato con la macchina. Non l’avessi mai fatto. Da Piano a Meta la bellezza di 25 minuti. Sono passati dei camion enormi sul Corso. Ma non c’era il divieto? Poi da noi sono scattati due rossi visto che questo camion che è passato con il divieto ha bloccato un pullman che invece aveva il verde nella corsia opposta. La vigilessa guardava le nuvole vicino al bar Romano. Poi quelli che uscivano dal vicoletto dove sta la macelleria, non se ne fregavano del semaforo proseguivano come se niente fosse, quando i lavori li stavano facendo proprio lì di fronte.

Insomma tutti hanno trovato difficoltà. Speriamo che il disagio venga risolto al più presto. Nel frattempo consigliamo di percorrere strade alternative soprattutto per chi da Meta deve giungere a Piano e viceversa.

Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamenti delle 16.30

La situazione pare esser tornata alla normalità. Noi siamo sul posto ed i lavori sono conclusi.

Il traffico ha ricominciato a scorrere nella sua normalità e pare che la perdita non ci sia più.