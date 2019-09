Meta. Ogni mattina sveglia con il fumo. I cittadini sono esausti.

Nonostante un ordinanza cautelare CAMPANA che disciplina ancora oggi l’accensione di sterpaglie nelle zone collinari e non, a Meta e nelle sue frazioni ogni mattina i cittadini si risvegliano con le case completamente “affumicate” dai fumi provenienti dai giardini limitrofi.

Una vicenda che si è verificata quasi tutti i giorni di quest’estate nella cittadina della Penisola Sorrentina.

L’ordinanza parla chiaro. Dal 1 giugno al 30 settembre divieto assoluto di combustione di sterpaglie per rischio incendi e aria contaminata e non respirabile.

Nelle frazioni ogni mattina abbiamo ricevuto dai lettori immagini e video di utenti che appiccavano grandi fuochi per rimuovere le sterpaglie.

Anche questa mattina lo stesso. L’aria di Meta è diventata irrespirabile e i cittadini sono esausti, soprattutto perché pare che quest’ordinanza, in questa cittadina, non vige.

Ogni mattina centinaia di segnalazioni ai vigili che però non prendono provvedimenti nel multare o segnalare questi utenti che non rispettano la legge. Intanto le povere persone, in piena estate sono state costrette a dormire con le finestre chiuse.

Qualche giorno fa, nella frazione di Alberi, una lettrice ci ha segnalato con una foto, pubblicata anche sul profilo del nostro amico Peppe Coppola di Photo 105, dove si poteva ammirare solo una grossa nuvola di fumo (che sembrava nebbia) proprio fuori dalla sua abitazione. Respirare questi fumi è nocivo per tutti, soprattutto per gli asmatici e per i neonati.

La zona era di competenza sia metese che vicana e nessuno ha provveduto a mandare una pattuglia per controllare la situazione. La fumata ha invaso le finestre di tutte le abitazioni alberesi per circa tre ore. In queste tre ore ne i vigili, ne i carabinieri, ne la forestale sono intervenuti.

I sindaci di tutta la Penisola Sorrentina se ne fregano delle ripercussioni che tutti questi fuochi possono causare non solo all’ambiente, ma anche ai cittadini e al verde stesso.

Come è successo molte volte negli anni passati, se non si riesce tenere sotto controllo questi fuochi, spesso possono trasformarsi in pericolosissimi incendi.

Tutti tacciono e nessuno fa niente.

Intanto questa mattina, come si può vedere dal video segnalato da un lettore, a Meta, di nuovo, una nuvola di fumo ha offuscato la visuale e l’aria di molte abitazioni e molti cittadini.

La situazione smog purtroppo non deve essere trascurata, per il bene di tutti. Non è bello risvegliarsi ogni mattina con la puzza di fumo in casa, essere costretti a dormire o vivere con le finestre chiuse, provare a chiamare le autorità ed essere ignorati. Le persone che non rispettano la legge, ma soprattutto gli altri cittadini, vanno punite, per il bene del paese e del suo futuro.