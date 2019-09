Meta , Mare in Festa. Tito : “Un successo, sui diecimila in due giorni”. Sentiamo Cafiero, Marinella e Cacace. Positanonews, il primo quotidiano online locale della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, ha seguito 10 e 11 l’evento in spiaggia. Qui tradizione, cultura, bellezza si mischiano alla storia della marineria e alla bontà della gastronomia in luoghi che sono fra i più romantici del mondo, dove il sole bacia il mare. Stasera musica, piatti, eventi descritti sui nostri social network fra instagram, facebook, twitter e linkedin oltre a interviste su Positanonews TV il nostro canale you tube. Oggi , festa di Santa Maria del Lauro e Meta festeggia la Patrona. Auguri ai tantissimi metesi che ci leggono.