Meta. Lutto per la scomparsa di Maria Giuseppa Veniero, detta Gioia

Meta. Lutto per la scomparsa di Maria Giuseppa Veniero, da tutti conosciuta come Gioia. A darne il doloroso annuncio le sorelle Angelina e Carmela (Melina), i fratelli Antonino e Pasquale, le cognate, i nipoti e tutti i parenti. Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinta in Via del Lauro n. 34, domani giovedì 26 settembre alle ore 15.45 per la Basilica di Santa Maria del Lauro. Dopo il rito funebre la salma sarà cremata. La redazione esprime il proprio cordoglio alla famiglia.