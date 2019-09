Meta. L’opposizione sostiene la proposta navetta per Alberi: “Una buona idea per i nostri ragazzi ma anche per ridurre traffico e smog”

Meta, Sorrento ( Napoli ) . Come da noi riportato qualche sera fa, i giovani studenti di Alberi frazione di Meta al Vico Equense , hanno deciso di lanciare un appello al sindaco Giuseppe Tito, affinché venga istituito un servizio navetta che colleghi Alberi alla Stazione di Meta.

I ragazzi sono intenti a preparare una petizione e a cominciare una raccolta firme. Sono arrivati tanti consensi anche dai cittadini della Meta bassa, che usufruirebbero anche loro del servizio per arrivare dai parenti.

Anche l’opposizione sostiene la proposta dei ragazzi.

Ieri la candidata di “Un’Altra Meta C’è” Annamaria Esposito ha presentato, durante il consueto ricevimento del martedì al comune, la problematica del trasporto e la proposta dei ragazzi al capogruppo di opposizione Tony Cocorullo, che fin dalla propaganda ha affermato di voler trovare una soluzione al trasporto interno.

Cocorullo infatti ha affermato che l’idea non è affatto male, anzi con l’impiego di mezzi a 9 posti con più corse giornaliere, il servizio potrebbe essere un toccasana non solo per il trasporto dei ragazzi, ma anche per la viabilità e lo smog: impiegare un pullmino per più volte al giorno e permettere a più persone di usufruirne, potrebbe essere un modo per ridurre l’affluenza di vetture in Via Petrale e quindi ridurre la produzione di gas di scarico nell’ambiente.

Un toccasana non solo per la stradina storica della frazione metese, ma anche per tutta la Penisola Sorrentina, creando un servizio utile a tutti a 360 gradi.

La delegazione della lista di opposizione parteciperà, con una sua proposta, alla riunione indetta dal sindaco in data 16 settembre che ha come oggetto proprio la trattazione del tema “mobilità”.

L’idea sarà quella di modificare l’attuale servizio interno, che è a chiamata, con uno a corse garantite, almeno negli orari di punta. Il servizio a chiamata, purtroppo, per i ragazzi soprattutto, presenta ancora qualche problema negli orari mattutini, in quanto l’ufficio che raccoglie le richieste è chiuso negli orari in cui i ragazzi devono dirigersi a scuola. Per questo crearne uno con corse garantite potrebbe essere la soluzione più adatta.

La proposta prevederà un servizio che partirà dalla Stazione di Meta fino al Campetto Parrocchiale di Alberi e viceversa, un servizio che, già precedentemente esisteva ma che poi è stato messo da parte.