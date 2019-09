Meta. Lettera anonima sul parcheggio nella zona di Santa Lucia, precedente fermato dal Comune

Meta, Sorrento. Ci riferiscono che gira una lettera anonima sul parcheggio realizzato nella cittadina della Penisola Sorrentina. Alla lettera è allegato anche l’articolo di Positanonews con la foto di un parcheggio che pure ci è giunto anonimamente senza spiegazioni, ma solo con la richiesta di pubblicazione che sarebbe stata virale, e così è stato. Ora gira una lettera anonima inviata a tutti i consiglieri comunali singolarmente su questo parcheggio, nella lettera ci sarebbe il riferimento a questo parcheggio che si troverebbe nei pressi di Santa Lucia. Proprio qui dove il parcheggio col project financing della Gemar è stato bloccato è stato realizzato questo parcheggio, al servizio di un B & B , anche qui pare che il proprietario precedente è stato fermato nella sua attività per presunti abusi denunciati da una lettera anonima. Questo sarebbe il tenore della lettera anonima. Perchè il parcheggio pubblico-privato Santa Lucia, e agli altri, non si fa fare e qui si? Ci saranno sviluppi in consiglio comunale? Al momento non è dato sapersi , stasera ci sarà la processione, Peppe Tito sta ancora festeggiando la vittoria della Juventus a Napoli, ma poi in Consiglio Comunale e in Giunta si prevedono discussioni infuocate che si stanno rinviando perchè pare ci siano anche delle tensioni interne e la notizia è in questo , nella lettera anonima che gira, a prescindere o meno della regolarità dell’opera in questione, denota più difficoltà per questo secondo e ultimo mandato di Tito a meno di una modifica della legge per il divieto del terzo mandato o sue dimissioni anticipate per una terza candidatura alla quale sarebbe destinata Angela Aiello, Rosanna Testa permettendo.