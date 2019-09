Meta. Da giovedì parte il mercato. Divieto di sosta e di transito in alcune zone. Ecco dove

Meta, Sorrento. Partirà per la prima volta nella cittadina il mercato settimanale questo giovedì 5 settembre .

Una grandissima novità, ma che causerà anche qualche piccolo disagio per la viabilità.

Il mercato sarà aperto al pubblico ogni giovedì dalle 7 alle 14 nei seguenti tratti di Via M. Ruggiero:

tratto compreso tra l’incrocio con Via T. Astarita fino all’incrocio con Via Casa Lauro civ. tratto compreso tra la palazzina. n. 4 (nei pressi della Casa dell’Acqua) fino alla recinzione dell’area interdetta delimitata; spazio retrostante palazzina n. 3/B.

Come disciplina l’ordinanza n° 116 del 03/09/2019 è stata necessaria l’istituzione di una relativa segnaletica verticale contenente l’inibizione della circolazione veicolare ed installare, ove necessario, appositi dispositivi mobili per la chiusura delle strade, che verranno rimossi al termine del mercato. In più è stato ritenuto opportuno adottate i provvedimenti di cui sopra per ragioni di sicurezza della circolazione veicolare, delle persone e delle cose .

Nelle giornate di mercato, come cita l’ordinanza che potrete trovare di seguito, sui tratti di strada che dall’incrocio di Via T. Astarita allo sbocco di Ponte Orazio (Via Casa Lauro) , c’è il divieto di transito e di sosta dalle 6 del mattino alle 15 del pomeriggio (l’orario potrebbe prolungarsi se è necessario alla pulizia della stessa). Insomma per proseguire verso Piano di Sorrento sarà necessario percorrere la Meta – Amalfi per poi continuare sul Corso Italia o su Via Caracciolo.

Si dispone, inoltre, solo in occasione del mercato, abolizione della sosta a pagamento con parcometro sui tratti di strada interessati della Via M. Ruggiero .

I divieti sopra indicati saranno preannunciati, almeno all’inizio, da appositi cartelli, come quelli apparsi questo pomeriggio sui tratti interessati.

Ovviamente per mezzi di emergenza a lavoro il divieto non sarà valido , infatti sono esclusi dall’ordinanza.

Qui l’intera ordinanza