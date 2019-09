Meta in festa, ma tanti problemi di viabilità da e per Sorrento. Furgone bloccato a Montechiaro

Oggi si festeggia la Madonna del Lauro, Santa Patrona di Meta e dalla Basilica del Lauro i problemi di viabilità sono tantissimi.

Traffico bloccato da e per Sorrento.

Nonostante il comune della Penisola Sorrentina sia in festa, i problemi di viabilità per lavoratori e studenti, anche questa mattina non mancano.

In più, oltre a tutti i problemi di viabilità che si stanno riscontrando all’incrocio vicino la chiesa, a Montechiaro un furgone è rimasto bloccato e quindi sulla S.S. 145 (Scutari) il traffico è paralizzato.

Una buona notizia per la viabilità però c’è: il mercato settimanale è saltato, quindi per chi proviene dalla Meta-Amalfi o dalla Mariano Ruggiero, si può tranquillamente procedere anche su Via Casa Lauro per evitare lunghe file fino alla Chiesa di Meta.

La situazione sembra meno drastica dopo piazza Vittorio Veneto (il mulino) dove il traffico riprende a scorrere regolarmente.