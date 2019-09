Meta, Sorrento. Avevano tutti grandissime aspettative da questo mercato settimanale nella cittadina di Meta, ma solo tanti disagi e una vera e propria delusione.

Sulla Mariano Ruggiero solo quattro bancarelle, forse cinque. Abbiamo sentito alcuni passanti e gli operatori: le risposte sono contrastanti, ma la maggior parte degli intervistati hanno affermato di essere rimasti delusi dall’organizzazione e dal mercato stesso.

Problemi di viabilità a non finire. Negli orari di punta, l’incrocio della Meta – Amalfi era quasi ingestibile.

Sul posto, da questa mattina, sono stati presenti due vigili sia per dirigere il traffico e sia per evitare parcheggi in sosta vietata.

Alcuni si chiedono il senso di aver organizzato un mercato settimanale in una zona così poco frequentata, ma soprattutto non centrale.

Il mercato di Sorrento e quello di Piano di Sorrento, sono organizzati in luoghi dove più o meno tutti riescono ad arrivarci, dai turisti ai cittadini stessi. Che senso aveva organizzare un mercato settimanale anche a Meta? Non sarebbe bastato quello Piano di Sorrento, data l’immediata vicinanza tra i due comuni?

L’idea non è male, ma forse, andava studiata meglio.

I cittadini che abbiamo sentito, per la maggior parte, ne sono rimasti scontenti, non solo per la poca scelta nel mercato stesso, ma anche per tutti i problemi di viabilità che hanno dovuto affrontare durante la giornata.

Questo era solo il primo giovedì; forse per i prossimi ci sarà più scelta, per quanto riguarda il mercato, ed un ordinanza migliore per evitare altri problemi di traffico e di parcheggio.