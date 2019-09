Meta. In una serata settembrina di fine estate dal clima caldo e piacevole tantissime le persone che hanno assistito ai tradizionali fuochi d’artificio a mare a conclusione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Lauro. E, come ogni anno, lo spettacolo è stato bellissimo e ricco di colori, il tutto in uno scenario naturale dalla bellezza indiscutibile. Potete rivedere la diretta dei fuochi sulla nostra pagina facebook al https://www.facebook.com/positanonews/

di 10 Galleria fotografica Meta. Fuochi d'artificio in onore della Madonna del Lauro