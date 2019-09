Meta. Appello degli studenti di Alberi al sindaco: “Non sappiamo come muoverci, istituite un pulmino”

Meta. Gli studenti della frazione di Alberi, attraverso un post pubblicato sui social, si rivolgono al sindaco Giuseppe Tito facendo presente come molti di loro non sanno come muoversi ed hanno difficoltà a raggiungere gli istituti scolastici. Per questo motivo chiedono al primo cittadino ed all’amministrazione comunale da lui guidata di poter istituire un pulmino per i ragazzi e per tutta la comunità alberese in modo da rendere più semplici gli spostamenti. Ci auguriamo che l’amministrazione metese accolga la richiesta dei ragazzi e possa al più presto venire loro incontro, soprattutto in vista dell’inizio dell’anno scolastico e del sopraggiungere delle giornate piovese che rendono ancora più difficili gli spostamenti.