Messi i new jersey a Tordigliano solo su mezza carreggiata si teme la chiusura totale della strada

La chiusura della statale amalfitana sarebbe una tragedia e causerebbe non pochi disagi a tutta la Campania, infatti non si creerebbero impicci solo per gli studenti di Positano e Praiano diretti in Penisola Sorrentina, ma si verificherebbero problemi di viabilità, dovuti all’enorme flusso di turisti diretti ogni giorno in Costiera Amalfitana.