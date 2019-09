Positano, Costiera amalfitana . Messi i new jersey sulla SS 163 a Tordigliano solo su mezza carreggiata si teme la chiusura totale della strada. Al momento si passa, come Positanonews aveva anticipato, ma per la settimana prossima potrebbe esserci una scelta di una gravità inaudita da parte dell’ANAS.

La chiusura della statale amalfitana sarebbe una tragedia e causerebbe non pochi disagi a tutta la Campania, infatti non si creerebbero impicci solo per gli studenti di Positano e Praiano diretti in Penisola Sorrentina, ma si verificherebbero problemi di viabilità, dovuti all’enorme flusso di turisti diretti ogni giorno in Costiera Amalfitana.

Pensate che una strada , addirittura con una colata di fango su tutto il percorso, sempre in provincia di Salerno, e in costa d’ Amalfi, esattamente la Ravello – Tramonti della provincia di Salerno, in attesa di lavori è chiusa ufficialmente ma non con i new jersey. La gravità è inaudita non solo per il turismo, ma sopratutto per gli studenti e per le emergenze sanitarie visto che l’ospedale più vicino è Sorrento.

Ma già l’apposizione di questi muri a metà rappresenta, sopratutto di notte, un pericolo enorme. Più pericolosi i new jersey che le pietre lanciate probilmente da cinghiali umani.

Se vedete in alcuni casi i new jersey sono mimetizzati dietro le protezioni.