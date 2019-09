Messi KO- Ciao Inter

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen 5; Nelson Semedo 6, Piqué 6,5, Lenglet 6,5, Junior Firpo 6; Sergi Roberto 5,5 (18’st Frenkie De Jong 6,5), Busquets 6,5, Arthur 7; Messi 5,5 (1’st Dembelé 6,5), Luis Suarez 5,5 (33’st Ansu Fati 7), Griezmann 7. All.: Valverde 6,5

VILLARREAL (4-4-2): Asenjo 5,5; Ruben Peña 6, Albiol 5,5, Pau 6, Quintillà 5,5; Anguissa 6, Iborra 5,5; Chukwueze 6, Cazorla 7 (32’st Bacca 6), Ontiveros 5,5 (12’st Ekambi 6); Gerard Moreno 5,5 (23’st Moi Gomez 6). All.: J. Calleja 6

ARBITRO: De Burgos Bengoechea 5,5 MARCATORI: 6’pt Griezmann (B), 15’pt Arthur (B), 44’pt Cazorla (V)

AMMONITI: 26’pt Sergi Roberto (B), 2’st Griezmann (B), 27’st Anguissa (V), 45’st Busquets (B)

T erzo successo di fila tra le mura amiche per il Barça, che si riporta a un punto dalla vetta, ma la voglia di festeggiare è poca. Colpa del nuovo stop sofferto da Messi, che alla prima da titolare, viene bloccato da un problema muscolare alla coscia sinistra. Per una diagnosi precisa tocca attendere le prossime ore, ma pare improbabile vederlo in campo contro l’Inter il prossimo 2 di ottobre.

L’ATTESO TRIDENTE. È toccato aspettare sei giornate, ma alla terza apparizione al Camp Nou Ernesto Valverde può finalmente lanciare fin dal fischio d’inizio il suo tridente delle meraviglie. Dopo la mezz’oretta di Champions disputata a Dortmund e l’intera seconda frazione giocata nella desolante trasferta di Granada, Messi parte finalmente dall’inizio, per dar man forte al fido Luis Suarez e al rinforzo estivo Griezmann. Sarà per l’effetto Camp Nou, dove i blaugrana hanno ottenuto due identici 5-2 contro Betis e Valencia, sarà per la riapparizione di Messi, ma parte decisamente bene il Barça, che appena varcato il 5’ si ritrova già in vantaggio grazie a una perfetta spizzicata di testa di Griezmann, su un perfetto centro dalla bandierina dello stesso Leo, che bacia la faccia inferiore della traversa prima di finire in fondo alla rete. E sono 3, tutti siglati tra le mura amiche, i gol per il Petit Diable. Un’altra decina di minuti ed ecco il raddoppio di Arthur, che lascia di sasso Asenjo con un pauroso destro da fuori area. MESSI KO. Varcata la mezz’ora, però, cala il gelo sul Camp Nou. Messi si ferma, bloccato da un nuovo problema muscolare, stavolta alla coscia sinistra. Leo resiste fino al termine della frazione, ma poi è costretto a cedere il posto a Dembelé. Nel frattempo, l’eterno Cazorla dimezza le distanze con un sinistro dalla lunga distanza non proprio irresistibile, che beffa l’incerto Ter Stegen. Nella ripresa il più vicino ad andare a segno è l’applauditissimo subentrato Ansu Fati, ma il risultato non cambia più. Tre punti d’oro, ma Messi preoccupa.

fonte:corrieredellosport