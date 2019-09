Il messaggio della bellissima Miss Piemonte, Chiara Savino: “Saluto Tramonti e la Costiera”

Ha deciso di salutare con un video messaggio tutti gli abitanti di Tramonti e della Costiera Amalfitana la bellissima nei Miss Piemonte, Chiara Savino. Chiara, ricordiamo, ha origini tramontine, visto che il padre è originario proprio del Comune costiero. Dopo il traguardo raggiunto, la bella 20enne parteciperà a Miss Italia.

Ora studia recitazione alla Pulsart Academy di Torino. “Mi sono commossa anche perché è stata una serata “sofferta” -aveva dichiarato ai media -non mi aspettavo di vincere e quando ho sentito il mio nome sono scoppiata in lacrime, è stata una sensazione stupenda. Il concorso è per me una bella scoperta, non pensavo che Miss Italia potesse regalarmi tante emozioni, l’amicizia e la solidarietà di tante ragazze, che mi sono state vicine senza pregiudizi e all’insegna del fair-play. Vivrò questa esperienza con la massima serenità e con i piedi per terra, sperando di portare il Piemonte in finale nel migliore dei modi”