MERTENS RADDOPPIA E SI AVVICINA A MARADONA PER UN RECORD DI PRESTIGIO

Il Napoli ha battuto la Sampdoria 2-0 con una doppietta di Mertens. Coni due gol segnati alla Sampdoria, Dries Mertens sale a quota 113 gol fatti con la maglia del Napoli tra campionato e coppe, avvicinando al secondo posto nella classifica dei marcatori azzurri all-time Diego Armando Maradona, che arrivò a 115. In testa alla graduatoria c’è Marek Hamsik che ha segnato 121 gol nella sua carriera azzurra. Mertens, che è già a quota tre gol quest’anno, aveva segnato la sua prima doppietta in serie A proprio contro la Sampdoria, nella stagione 2013/14, nel match vinto 2-0 dal Napoli. Mertens al momento della sostituzione è stato osannato dai tifosi del San Paolo che gli hanno cantato un coro “Ciro, Ciro”, con lo stesso motivetto che si usava anni fa per “Diego, Diego”.

I gol