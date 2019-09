A Matera le riprese del film "Nuovo Vangelo" di Milo Rau

Di fronte alle migliaia di vittime della tratta migratoria, già nel 2013, Papa Francesco stigmatizzò la “globalizzazione dell’indifferenza”.

Milo Rau il regista del film “Nuovo Vangelo” quando è stato contattato dal consorzio “Teatri Basilicata” per girare un film su Gesù, non ha esitato neanche cinque minuti, perché è un fan di due film che sono stati girati a Matera: “Il Vangelo secondo Matteo” di Pasolini , e “La Passione” di Mel Gibson.

Il ruolo di Giovanni Battista nel film di Rau, è stato assegnato all’attore che ha interpretato Gesù, nel film di Pasolini, Enrique Irazoqui; La Madonna, invece, sarà la stessa di Gibson: Maia Morgenstern.

Il regista, dopo una visita tra i ghetti di Matera, si è reso conto che ai casting dovevano partecipare anche gente comune e non solo attori. Infatti, come nel film di Pasolini, tante sono state le persone del posto ad essere coinvolte nelle riprese. I 12 apostoli scelti, infatti, sono tutti persone immigrate dall’Africa, ed anche lo stesso Gesù è una persone di colore.

Rau spiega che tale decisione è stata presa proprio perché la sua azione gli impone moralmente di ritornare alla radice del messaggio evangelico.

Nelle seguenti giornate, sarà possibile partecipare alle riprese del film nei seguenti punti di Matera:

A Porta Pistola, verrà girata il 28 settembre la scena dell’ingresso a Gerusalemme. (ore 15)

A Piazza San Pietro Caveoso, il 5 ottobre verrà girata, invece, la scena della condanna e della passione di Cristo. (ore 11)

Ancora il 6 ottobre, nel parco della Murgia, la crocifissione (ore 15)

Infine, il 10 ottobre a Roma, la scena della resurrezione al teatro Argentino. (ore 20)

Tutte le date citate prevedono l’apertura delle riprese al pubblico.

Papa Francesco in un suo libro sostiene che “la bellezza salverà il mondo” e questo film è pura bellezza, non solo perché parlerà di Gesù, ma perché rappresenta in pieno il messaggio che Dio ci ha lasciato.