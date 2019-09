Massa Lubrense ha un nuovo mezzo elettrico per la raccolta differenziata dei rifiuti

A Massa Lubrense arriva un nuovo automezzo elettrico per la raccolta dei rifiuti grazie al finanziamento di 45.000 euro ricevuto dopo aver partecipato ad un bando della Città Metropolitana di Napoli da parte dell’assessorato all’ecologia diretto da Sonia Bernardo con la collaborazione della società Terra delle Sirene. L’automezzo è già in circolazione in questi giorni ed appartiene alla società Exelentia, leader nel mercato degli automezzi elettrici. Il mezzo nei mesi scorsi è stato prima testato nelle diverse situazioni del territorio di Massa Lubrense e si è dimostrato particolarmente versatile. Antonino di Palma, direttore tecnico della società Terra delle Sirene, così commenta: “L’automezzo elettrico che ora abbiamo in dotazione ha una autonomia di circa 100 chilometri è particolarmente versatile considerando le stradine del nostro territorio. Inoltre il dato molto confortante è che per un turno di lavoro la ricarica di elettricità ha un costo molto contenuto di appena due euro”. L’assessore all’Ambiente Nunzia Sonia Bernardo dichiara: “Abbiamo partecipato ad un bando della Città Metropolitana che ci ha dato la possibilità di acquisire, a costo zero per le casse comunali, un automezzo elettrico per la raccolta differenziata di ultima generazione. L’automezzo si è dimostrato idoneo dopo un periodo di sperimentazione sulle nostre strade. E’ solo il primo passo verso la mobilità green degli automezzi per la raccolta dei rifiuti e contiamo di proseguire sulla stessa linea per i prossimi investimenti che dovremo affrontare per rinnovare il parco automezzi. Investimenti che vogliamo fare in modo intelligente tenendo in considerazione delle emissioni di CO2, della salvaguardia ambientale e del risparmio energetico”.