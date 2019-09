Un mare senza barriere è possibile. Un mare per tutti, anche per i diversamente abili. Sabato prossimo a Massa Lubrense, seconda edizione di “Un mare per tutti”, evento promosso e organizzato dall’Area Marina Protetta di Punta Campanella con l’ Hsa (associazione nazionale per attività subacquee disabili) e con il contributo dell’Hilton Sorrento Palace.

In acqua si abbandonano le limitazioni, le costrizioni, la carrozzina e si riscoprono libertà perdute. Ci si muove senza peso, avvolti dalla sensazione unica di protezione che solo l’acqua può dare, senza ostacoli o barriere architettoniche da affrontare. Così anche il divario tra persone disabili e non si riduce notevolmente, favorendo l’integrazione, la socializzazione e il benessere di tutti. Con il giusto addestramento e con gli strumenti adeguati, anche persone non vedenti, tetraplegici, poliomielitici, persone amputate e con deficit sensoriali, possono godere dell’affascinante bellezza del mondo sottomarino.

Le attività saranno seguite e coordinate da guide specializzate. Sarà possibile provare l’ebrezza di un’immersione ma anche praticare snorkeling in tutta sicurezza nello splendido scenario di Marina di Puolo, tra Sorrento e Massa Lubrense.

Modulo di adesione al link:

www.puntacampanella.org/un-mare-per-tutti-2019

Per info e contatti: subacquea@puntacampanella.org