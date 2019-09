Massa Lubrense si prepara alle elezioni comunali del prossimo anno, per ora è sfida tra maggioranza ed opposizione

Massa Lubrense. Manca meno di un anno alle elezioni comunali, previste per la prossima primavera, e si cominciano a delineare i primi scenari con possibili candidati. Ad oggi sappiamo che la sfida sarà tra l’amministrazione uscente guidata dal primo cittadino Lorenzo Balducelli con la lista “Patto con la Città” e l’attuale gruppo di opposizione con la lista “Insieme per Massa Lubrense” capeggiata da Lello Staiano.

Il gruppo “Insieme per Massa Lubrense” è pronto a dare filo da torcere all’attuale maggioranza ed ha già reso noto il suo programma, che potete leggere di seguito:

“Insieme per Massa Lubrense” si prepara al lungo cammino che condurrà alle elezioni amministrative della primavera del 2020: lo fa nel duplice segno del rinnovamento e dell’apertura alla “società civile”, senza però dimenticare la sua storia, iniziata nel lontano 2005 e portata avanti con coerenza da quasi 15 anni. Nel nostro ormai lungo cammino, abbiamo sempre combattuto ogni logica personalistica e clientelare, in un’opera di profondo rinnovamento del modo di amministrare, nel segno dell’inclusione massima di tutti quanti si sono riconosciuti e si riconoscono con sincerità nel nostro progetto politico e nei nostri valori.

Il gruppo, non solo quello consiliare, ma quello formato da tutte le donne e gli uomini che si sono sempre impegnati per il bene di Massa Lubrense, riconoscendosi nel movimento politico “Insieme per Massa Lubrense”, ha in questo modo iniziato quell’opera di rinnovamento e inclusione senza pregiudizi né logiche clientelari, nell’interesse esclusivo del proprio territorio.

C’è bisogno di voltare pagina: cinque anni di amministrazione targata “Patto con la Città” hanno condotto inequivocabilmente alla deriva personalistica che oggi attanaglia il nostro Comune, privo ormai di qualsiasi visione programmatica di lungo periodo. C’è bisogno di aprirsi a chiunque voglia “servire” e non “essere servito” dai cittadini; la politica infatti è servizio, serio, onesto e disinteressato, non “brama di potere personale”.

Il nostro movimento, nato nel 2005 proprio per “pacificare il paese”, orgoglioso della sua storia e dell’impegno che ha profuso, intende proiettarsi al di fuori dei propri stretti confini, aprendosi a quanti ritengono di poter condividere il nostro amore per la città, il nostro entusiasmo, la nostra passione, il nostro culto per l’onestà, nella dedizione disinteressata al bene comune; uomini e donne, giovani e meno giovani, nuovi alla politica o portatori di esperienze già compiute: saranno loro a decidere ruoli e cariche senza veti e senza rendite di posizione, in continuo dialogo con tutta la cittadinanza. Lo faremo insieme: Insieme per Massa Lubrense.

Perciò, con la consapevolezza di aver sempre lavorato nel rispetto di Massa Lubrense e dei suoi abitanti, “Insieme per Massa Lubrense” si rinnova e si ripropone a tutti coloro che hanno a cuore il bene e il futuro del nostro territorio: quel raggio di luce, che nel suo simbolo viene irradiato con forza dal faro, non smetterà di illuminare il cammino della nostra Massa Lubrense.