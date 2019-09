Massa Lubrense. Parco giochi di Via Reola, il post virale di Marianna Insigne. Promesso dall’amministrazione Balduccelli dopo un referendum al posto delle luminarie di Natale , è lontano dal realizzarsi, i giochi ci sono imbustati e lasciati semi abbandonati, dopo mesi le mamme avevano chiesto almeno un uso parziale dello spazio questa estate senza risposta. Questo il post di Marianna, imprenditrice già attivista in politica e nel sociale:

Signori e signore vi presento il parco giochi-area a verde del comune di massa lubrense situato nella frazione di s.agata sui due golfi. Vi garantiamo che appena avremo raggiunto i 590mila euro per fare i lavori (spero prima di un anno ma come dice il vice sindaco, l’iter burocratico sarà lungo), quei giochi sistemati accuratamente sul terreno, avranno ancora la possibilità di essere integri e senza pezzi mancanti come è accaduto a quello che è stato per molti anni sotto alle scuole pulcarelli e che alla fine, sono riusciti a recuperare soltanto pochissimi pezzi e per giunta, l’opera di “restauro” ci è costata quanto un gioco nuovo🤷‍♀️.

Un sentito grazie alla ex provincia e all’attuale amministrazione per renderci complici di una schifezza del genere.