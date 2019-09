Massa Lubrense. Entra nel vivo la preparazione pre-campionato della Folgore Massa, intervista al nuovo acquisto Bruno Borghetti

Massa Lubrense. Entra nel vivo la preparazione pre-campionato della Folgore Massa, con i ragazzi che lavorano sodo agli ordini del coach Esposito, alternando sedute con la palla al lavoro in sala pesi. Tra i nuovi atleti c’è il martello Bruno Borghetti, che scalpita in vista dei primi test amichevoli da vivere in maglia biancoverde.

Prima settimana di lavoro tra le fila della Folgore Massa: quali sono le tue sensazioni?

“Stiamo lavorando tanto in vista dell’inizio della nuova stagione. Il gruppo si sta applicando molto sia sul campo che in palestra agli ordini del mister e dello staff tecnico, e giorno dopo giorno si vedono i risultati”.

Questo periodo è fondamentale per conoscersi meglio e migliorare sempre più il feeling con i compagni. Come va perfezionandosi l’intesa?

“È ovvio che l’affiatamento migliora di pari passo con gli allenamenti. Dopo una settimana già inizia a vedersi qualche schema o situazione di gioco più fluida e ben collaudata”.

L’Italia è ormai la tua seconda casa. Cosa stai imparando ad apprezzare tra Massa Lubrense e la Penisola Sorrentina?

“È un posto bellissimo. Sono stato in spiaggia con i ragazzi in un luogo davvero magico. Sono felicissimo di essere qui, con una società che ti fa sentire come a casa”.

Nella scorsa stagione, uno dei segreti dei successi della Folgore è stato il grande gruppo che si era creato dentro e fuori dal campo. Come ti stai integrando con i nuovi compagni?

“L’anno scorso ho affrontato la Folgore da avversario, e si percepiva chiaramente che si trattava di una grande squadra, solida e compatta. Anche quest’anno si stanno gettando le basi per la crescita di un gruppo che si aiuta, con tanta voglia di migliorare e divertirsi”.