Massa Lubrense. Domani e dopodomani chiusi gli uffici comunali per assemblea del personale, ferma anche la Polizia Locale

Massa Lubrense. Nelle giornate di domani e domani potrebbero esserci dei disagi per coloro che avranno bisogno di rivolgersi ai servizi del Comune per la chiusura di diversi uffici. Per l’esattezza venerdì 13 settembre, per l’intera giornata, si terrà un’assemblea del personale amministrativo per cui gli uffici comunali potrebbero restare chiusi. Mentre sabato 14 settembre, sempre per l’intera giornata, si svolgerà un’assemblea del personale della Polizia Locale per cui non si garantiscono tutti i servizi.