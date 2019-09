Massa Lubrense, ecco il nuovo calendario della raccolta rifiuti: dal 30 settembre “un sacco in meno”

Dal 30 settembre 2019 sarà modificato il calendario di raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche e non. Il conferimento del rifiuto indifferenziato ossia il cosiddetto “sacco nero”sarà possibile una sola volta a settimana. L’Unione Europea ha indicato quale priorità nella gestione del rifiuto la riduzione e poi riciclo e riuso. I cittadini di Massa Lubrense già da anni sono avvezzi alle buone pratiche, infatti, la percentuale di raccolta differenziata è più del 70% ma soprattutto è di buona qualità tanto da meritare per più anni il premio come Comune Riciclone. Con l’adozione di questa misura e grazie all’aiuto responsabile dei cittadini, l’Amministrazione Comunale conta di ridurre di un ulteriore 10% il rifiuto indifferenziato, il cui smaltimento oltre a pesare duramente sui costi del servizio, attraversa attualmente momenti critici, vista la chiusura per 45 giorni del termovalorizzatore di Acerra per la necessaria manutenzione. E’ il contributo che subito tutti noi potremo dare per alleviare l’attuale l’emergenza rifiuti in Campania e per la salvaguardia dell’ambiente in generale. L’ Amministrazione Comunale ha avviato una campagna di comunicazione informativa “Un sacco in meno!” con distribuzione di volantini per le utenze domestiche e non, affissione di manifesti e di locandine negli esercizi commerciali su tutto il territorio. Sul sito del Comune di Massa Lubrense è possibile scaricare i calendari di raccolta modificati sia della zona alta che di quella bassa, un vademecum per una sempre più corretta raccolta differenziata e delle informazioni più dettagliate a seconda della tipologia di rifiuto. Inoltre saranno intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale con eventuali sanzioni per quanti contravvengano alle regole previste o abbandonino impropriamente i rifiuti causando non solamente un aggravio per il servizio ma un danno all’ambiente in cui viviamo.

Di seguito il nuovo calendario della raccolta rifiuti.