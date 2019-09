Massa Lubrense. Balduccelli rischia di perdere anche Fiorentino “Avrei voluto palazzetto dello sport e parcheggio a Schiazzano” . E’ uno degli assessori allo sport e alla cultura più brillanti della Penisola Sorrentina , una risorsa per il territorio, lo incontriamo a Sorrento per quattro chiacchiere. “Non penso di continuare più – dice l’avvocato Fiorentino -, ma non è per Balduccelli, persona che stimo, purtroppo le circostanze non hanno reso possibile realizzare progetti a cui tenevo e che si dovevano fare”. Insomma una situazione fluida da definire questa a Massa dove si prospetta uno scontro a tre Di Prisco, Lello Staiano e Balduccelli ( a meno che non si presenti Giovanna Staiano )