Massa Lubrense. Balduccelli sotto assedio fra posta persa a Cerulli e scontro con i vigili, frizioni anche con la Russo assessore a Piano di Sorrento

Massa Lubrense. Nella cittadina capoluogo del Parco Marino di Punta Campanella la campagna elettorale è più infuocata di altri comuni limitrofi , come Sorrento e Positano. Da una parte l’attacco di Lello Staiano sulle Poste Italiane che lasciano residenza Cerulli , dall’altra lo scontro con la polizia municipale guidata da Rosa Russo, che comporta anche di riflesso frizioni con Piano di Sorrento, visto che lei è assessore nella Giunta di Vincenzo Iaccarino.

Sullo spostamento della Posta dalla residenza Cerulli, verso strutture private al Nastro Azzurro, con conseguenti disagi, Staiano contesta la poca trasparenza, nel senso che nulla viene trapelato e i cittadini subiscono queste scelte , il capogruppo di opposizione ritiene che poteva essere più conveniente adeguare il canone. Certo è che Poste Italiane stanno riducendo il servizio un pò ovunque, andando verso una privatizzazione, comunque l’amministrazione comunale poteva benissimo condividere con la collettività queste scelte informandola tramite i social network o comunicati stampa , magari anche con un’audizione in consiglio comunale, ed è questo in buona sostanza che chiede Staiano, trasparenza e partecipazione.

Dietro lo scontro con la polizia municipale e i turni pare che venga contestata una ingerenza del sindaco Balduccelli sui turni, ma più che con la russo lo scontro sarebbe col Tenente Carlo Fabiano, al quale la Russo delega molte incombenze organizzative. In tutto questo ci si sta organizzando per le liste elettorali. Nonostante le voci di corridoio che volevano Giovanna Staiano candidata dovrebbe essere Balduccelli a riprovarci, dall’altra parte si ritrova Lello Staiano con il gruppo storico ed innesti, anche qualche fuoriuscito da Balduccelli , qualcuno parla di Mosca, o ex sostenitore, intanto Dora da Nerano ha già confermato il suo sostegno. Bisogna vedere se questa lunga campagna elettorale di Staiano non lo sfianchi, visto che è partito con grande anticipo, ma se resiste fino in fondo avrà sue belle carte da giocare perchè nessuno potrà accusarlo di essersi interessato solo al momento del voto.

Nel rimescolamento delle carte rimane l’incognita Di Prisco, dovrebbe fare una terza lista, ma se non trova elementi forti rischia di rimanere schiacciato fra i due competitor principali. Ricordiamo che Di Prisco era un ex assessore di Balduccelli. Ma Di Prisco deve far quadrare il cerchio fra gli scontenti di entrambi gli schieramenti, i Cinque Stelle, e altri compagni di strada e cominciare a farsi vedere e sentire se vuole contare.