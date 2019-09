Massa Lubrense. Atti vandalici nella pineta di Termini, tavoli e panchine ribaltati

Massa Lubrense. Panchine e tavoli divelti nella pineta di Termini, un atto vandalico che lascia sconcertati. Non si sa chi abbia potuto compiere un gesto simile e per quale motivo, se mai un motivo ci possa realmente essere. Ma ci troviamo di fronte all’ennesima dimostrazione della mancanza di rispetto per la natura, per i posti bellissimi che abbiamo e che dovremmo salvaguardare. Persone che pur di fare qualcosa di trasgressivo compiono gesti che andrebbero sanzionati. Ci auguriamo che qualcuno possa ripristinare la situazione nella speranza che nessuno osi ripetere un simile comportamento.