Massa Lubrense: Anche quest’anno il ristorante “Lo Stuzzichino” festeggia il premio Chiocciola d’Oro

La migliore Osteria d’Italia si trova in Penisola Sorrentina. Anche quest’anno il ristorante “Lo Stuzzichino” festeggia il premio Chiocciola d’Oro.

Ieri si è tenuta la premiazione al Teatro Piccolo di Milano.

Mimmo De Gregorio e tutta la Sua famiglia, gestrice del Ristorante Lo Stuzzichino di Sant’Agata, si riconfermano ancora una volta nel 2019 Ristorante Chiocciola D’oro d’Italia, un riconoscimento importante per lo Slow Food italiano. E come recitava l’attestato il merito di Mimmo & co. è per essere un interprete esemplare della tradizione del mangiar bene nel suo meraviglioso luogo di accoglienza e di convivialità.

Un vero onore non solo per Sant’Agata e Massa Lubrense, ma per tutta la Penisola Sorrentina.

Complimenti per questo traguardo e per osservare ancora di più la nostra tradizione locale. Da tutto lo staff di Positanonews!