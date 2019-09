Massa Lubrense, addio a Maria Luigia De Gregorio: la nonnina tifosa se ne va a 108 anni

Massa Lubrense. Avrebbe compiuto ben 109 anni solo tra due mesi, ma la nonnina super Maria Luigia De Gregorio non ce l’ha fatta. Maria Luigia era diventata famosa negli ultimi anni per essere la persona più anziana del territorio e una delle più longeve d’Italia. Purtroppo si è dovuta arrendere all’età.

Il giorno del suo 108° compleanno, a novembre del 2018, Maria Luigia ha ricevuto gli auguri non solo dei familiari e dei tanti concittadini che le vogliono bene, ma anche di autorità locali e personaggi famosi. A cominciare da Kalidou Koulibaly, il calciatore del Napoli che alla nonnina piaceva tanto. “Tanti auguri per i tuoi 108 anni. Spero di arrivare anch’io a quella età”, aveva detto il calciatore senegalese in un video messaggio.

A renderle omaggio, come accadeva ogni anno, c’erano stati quel giorno anche il presidente del Club Napoli locale Raffaele Trippaldella e il manager bancario Gaetano Mastellone che alle spalle ha un passato da calciatore e da vicepresidente del Sorrento. La coppia regalò alla festeggiata una sciarpa azzurra del Napoli e una torta con una candelina, rigorosamente azzurra, prima dell’immancabile foto-ricordo. Ma non solo. Tre anni prima, in occasione del compleanno, Maria Luigia fu protagonista di una grande festa organizzata dal Club Napoli di Massa Lubrense e alla quale intervenne persino il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Oltre quelli di Koulibaly e dei tifosi vip, la nonna ricevette la visita del sindaco Lorenzo Balducelli e della consigliera comunale Antonella Caputo che le recapitarono gli auguri a nome dell’amministrazione e dell’intera comunità massese.

Con i suoi 108 anni, Maria Luigia De Gregorio era la donna più longeva della Costiera.