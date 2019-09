Massa Lubrense. Il 18 ottobre verrà demolita la casa di un’anziana coppia, inutili gli appelli. In tanti ora tremano

Massa Lubrense. Una coppia di anziani, dopo anni di sacrifici, era riuscita a costruirsi una casa dove poter vivere serenamente, o almeno così speravano. Ma, a differenza di altri, sono incappati nelle maglie della legge e, nonostante tutti gli appelli, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha ordinato la demolizione dell’immobile. Una vera tragedia per questa anziana coppia che all’improvviso si ritroverà senza un tetto sulla testa. Non manca tanto alla demolizione prevista per il prossimo 18 ottobre. Ed ora la coppia sta cercando una nuova abitazione ma per loro non sarà facile rinunciare alla casa che avevano sognato e desiderato per tanti anni e per le quale avevano fatto tante rinunce. Intanto, in molti che si trovano nella stessa situazione, tremano al solo pensiero di potersi ritrovare a vivere una tragedia simile.