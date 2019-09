Maltempo, che caos a Napoli e provincia: stazione allagata, stop alla linea 2. Disagi anche sulla Circum

Ancora una volta fortissimi disagi ai trasporti a causa del maltempo a Napoli e provincia. I temporali che si sono abbattuti su tutta la Regione questa notte hanno provocato diversi danni al trasporto pubblico, in particolare, com’è già accaduto nei giorni scorsi, la stazione centrale di Piazza Garibaldi ha subito dei danni rilevanti. Dalle ore 5,20 di questa mattina, infatti, è stato necessario interrompere la circolazione tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra della Linea 2 della metropolitana .

È in corso da parte della Rete Ferroviaria Italiana la riprogrammazione del servizio ferroviario. I danni registrati sono relativi ai sistemi tecnologici utili al distanziamento dei treni: già si sono attivati i tecnici della Rete Ferroviaria italiana da diverse ore, ma come si può ben capire, non è dato sapere entro quando verrà risolto il problema.

I disagi sono stati registrati anche per quanto riguarda la Circumvesuviana, il treno che collega Napoli e Sorrento. Qui sono ormai diversi giorni che sono apparsi i tristemente famosi secchi per raccogliere l’acqua proveniente dalle infiltrazioni che ormai non si contano più. E’ difficile scorgere una parete che non sia stata attaccata dalla muffa o dalle infiltrazioni d’acqua e le cose, ovviamente, peggiorano ogni qualvolta il maltempo si riversa in maniera violenta sul territorio. Intanto, per ora, si registrano solo ritardi e non cancellazioni di corse…

A Napoli e provincia, comunque, i disagi sono enormi non solo per quanto riguarda il trasporto pubblico questa mattina: via Nuova Poggioreale, ad esempio, risulta quasi impraticabile, mentre ai Colli Aminei la situazione è tragica. A San Giorgio a Cremano è stato deciso di chiudere il plesso scolastico Formisano dell’I.C. Don Milani, come comunicato dal sindaco Zinno: “Stamane ho chiesto di verificare immediatamente la situazione al plesso Formisano che è oggetto di lavori al tetto per la nuova impermeabilizzazione”.

Vi terremo aggiornati.