Maiori. Ucraino non si ferma all’Alt. Arresto dai Carabinieri

Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri volti a contrastare la criminalità diffusa in costiera: dopo il corposo servizio effettuato nella nottata di domenica, sono proseguiti nell’arco di tutta la giornata i controlli alla circolazione nelle località balneari con maggiore afflusso di turisti. In particolare, proprio nella serata di domenica, a seguito di alcune segnalazioni degli utenti della strada, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amalfi, transitando nel comune di Maiori, ha fermato, con non poche difficoltà, un’autovettura con a bordo un cittadino ucraino, regolarmente residente in Italia nel comune di Agerola, che ha più volte cercato di darsi alla fuga tra le macchine, nonostante l’Alt impostogli dai militari. Al momento del controllo, il guidatore è apparso visibilmente alterato, segno che aveva alzato il gomito: nonostante l’invito degli operanti, il fermato si è rifiutato di sottoporsi a controllo alcolemico, cercando anche, non riuscendo nel suo intento, di danneggiare la vettura di servizio. Visto l’episodio, il 40enne è stato portato in caserma e dopo aver contatto il Pm di turno, è stato arrestato e condotto presso la propria abitazione in regime domiciliare per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato in stato di libertà per essersi rifiutato di fare l’alcol-test. Nella giornata di lunedì si svolgerà il rito direttissimo.