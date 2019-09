Maiori, relax al Paradise Beach per gli ex Napoli Garics e Coppola

Relax in Costa d’Amalfi per gli ex calciatori del Napoli György Garics e Ferdinando Coppola, che hanno scelto Maiori e i comfort del Lido Paradise Beach di Raffaele Apicella, per vivere la Divina in tranquillità, durante questi giorni frizzanti di inizio settembre. Tanti sono i calciatori ed ex calciatori azzurri, che giungono spesso in costiera, nel corso dell’estate: Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Alex Meret e Simone Verdi (poi passato al Torino), si sono concessi un piccolo soggiorno prima dell’inizio del campionato, mentre lo “scudiero di Maradona” Massimo Crippa è stato in vacanza tra Positano e Maiori.

Garics e Coppola hanno condiviso insieme l’esperienza a Bergamo con l’Atalanta tra il 2008 e il 2010, ma entrambi sono legati dai trascorsi con la maglia azzurra. Il pendolino austriaco di origini ungheresi, è infatti uno dei primi acquisti stranieri del Napoli di Aurelio De Laurentiis giunto in Serie B, e dal 2006 al 2008 ai piedi del Vesuvio gioca 41 partite segnando 1 gol. Nel 2008 passa all’Atalanta, che poi lo riscatta per la stagione successiva nell’ambito dell’operazione che porta Cigarini in azzurro. Nell’agosto 2010 Garics passa al Bologna, disputando 5 stagione (l’ultima in Serie B), scendendo in campo con i felsinei 108 e realizzando due reti.

Garics chiude la sua carriera con il calcio professionistico nel 2016, dopo una stagione in Bundesliga con il Darmstadt e la convocazione per gli Europei di Francia, raccogliendo nella sua carriera con la nazionale 41 presenze e 1 rete. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l’austriaco è tornato in Campania, dove ha dato inizio ad un progetto imprenditoriale a Castelvolturno, aprendo il centro sportivo “Sport Club Pinetamare”.

Il portiere partenopeo invece proviene dal settore giovanile del Napoli, esordendo poi in Serie A nel 1998: dopo due stagioni tra Serie B e massima serie, passo nell’ottobre del 2000 al Bologna: dopo due anni sotto le Due Torri, giocherà con Ascoli, Reggina, Piacenza, Atalanta, Siena, Torino, Milan e Bologna. Chiude la carriera nel 2018 dopo tre stagioni all’Hellas Verona. Ferdinando Coppola è rimasto nel mondo del calcio, infatti da quest’anno è il Responsabile dell’Area Tecnica della Turris, club che milita nel campionato di Serie D.