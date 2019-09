Maiori, principio d’infarto a 60enne: soccorso in eliambulanza

Questa mattina a Maiori un sessantenne ha accusato un malore improvviso nella propria abitazione, con conseguente allertamento dei soccorsi. All’uomo, che ha ricevuto prontamente l’assistenza dei medici e dal personale del 118, è stato diagnosticato un principio d’infarto: dopo la somministrazione della terapia farmacologica d’urgenza, l’equipe dei soccorsi ha optato per il trasferimento diretto con l’eliambulanza. L’uomo è stato infatti tradotto alla torre cardiologica dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, quindi non c’è stato alcun trasferimento al nosocomio Costa d’Amalfi di Castiglione.

L’uomo avrebbe accusato un dolore allo stomaco: secondo la diagnosi del medico di turno Girolamo Mazzeo è risultato “un vasto infarto anteriore con modificazione dei parametri vitali, il paziente aveva una drastica riduzione di attività di pompa cardiaca”, per questo motivo è stato attivato il trasferimento immediato con elisoccorso con a bordo il rianimatore, in 8 minuti il paziente si trovava infatti già in emodinamica.

L’elisoccorso fa la differenza per chi si trova proiettato in quella sottile fascia di tempo, la famosa golden hour, in cui le probabilità che un trattamento medico possa evitare conseguenze irreversibili sono più alte.

Nei minuti iniziali, un infarto può scatenare la fibrillazione ventricolare, cioè un’ aritmia maligna in cui il cuore “freme” ma senza efficacia. Se non trattata immediatamente, la fibrillazione ventricolare conduce ad arresto cardiocircolatorio e morte improvvisa.

L’impiego tempestivo di un defibrillatore automatico esterno, che dà una scarica elettrica al cuore riportandolo al ritmo normale, può offrire un trattamento d’emergenza prima che la persona con l’infarto in corso raggiunga l’ospedale. Oltre alla fibrillazione ventricolare l’infarto può essere associato ad altre aritmie che possono determinare perdita di coscienza. In caso di persona incosciente a causa di un presunto infarto (dolore toracico prima dello svenimento), è importante attivare immediatamente il personale medico d’emergenza (118).

In seguito ma rapidamente bisogna iniziare la rianimazione cardio-polmonare (RCP) applicando decise compressioni toraciche sul torace (massaggio cardiaco). Questo aiuta a fornire ossigeno al corpo ed al cervello. Secondo le linee guida dell’American Heart Association, indipendentemente dal fatto che il cittadino sia addestrato o meno a manovre emergenti, dovrebbe iniziaere la RCP con le compressioni toraciche (massaggio cardiaco).

Ad ogni compressione è necessario spingere verso il basso circa 5 centimetri sul petto della persona, con una frequenza di almeno 100 volte al minuto. Se il cittadino è stato addestrato nella RCP, è fondamentale controllare le vie aeree della persona e fornirle dei respiri di salvataggio ogni 30 compressioni. Se non si è addestrati, limitarsi alle compressioni.

Una volta che il paziente presunto infartuato viene preso in carico dai soccorsi, in caso di conferma (tramite esecuzione dell’elettrocardiogramma) della diagnosi di infarto, inizia la corsa all’ospedale più vicino fornito di Servizio di Emodinamica 24/24 ore e 365/365 giorni per eseguire l’angioplastica della coronaria occlusa. Tuttavia, se nei paraggi dell’evento non vi sono ospedali forniti di tale servizio e per raggiungerli sono necessarie più di 2 ore, allora è possibile che si opti già in ambulanza o all’arrivo nell’ospedale più vicino per la terapia farmacologica con trombolitico. (Foto di repertorio)