Maiori, incendio zona San Vito: è la terza volta nel giro di poche settimane. Ora basta!

L’incendio verificatosi alcune ore fa a Maiori, in zona San Vito, è il terzo nel giro di poche settimane. Un primo incendio, ricordiamo, si era verificato sul posto proprio a ferragosto, successivamente, solo un paio di giorni dopo che questo era stato domato, ne era stato appiccato un altro.

Sì, diciamo appiccato perché ci risulta assai improbabile che un evento del genere si verifichi per ben tre volte consecutive, nello stesso punto. Non può che trattarsi di un incendio doloso, di un’azione voluta per qualche motivo a noi oscuro. E a farne le spese sono gli abitanti del posto e la splendida vegetazione.

Ieri sono intervenuti celermente i Carabinieri di Maiori e Amalfi, che insieme ai Vigili del Fuoco sono stati determinanti. Ma il plauso più grande è diretto sicuramente alla Protezione Civile, che ancora una volta si è trovata ad affrontare questo problema enorme e con grande forza e tenacia si è attivata per domare le fiamme.

Le fiamme altissime erano ben visibili dal centro cittadino. E’ ora di dire basta a questo scempio. Gli abitanti invocano le telecamere, più controlli e pene più severe per questi criminali. Noi non possiamo fare altro che dare loro ragione, nella speranza che i colpevoli vengano assicurati alla giustizia.