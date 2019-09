Maiori. Carabinieri traggono in arresto un 34enne di Nocera Inferiore trovato in possesso di cocaina, la sostanza era nascosta nell’auto

Durante lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, diretti dal capitano Umberto D’Angelantonio sono stati impegnati in attività di controllo del territorio, con particolare attenzione al fenomeno dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Diversi i posti di controllo lungo le arterie principali della Costiera: in particolare, nella notte tra sabato e domenica, i militari della Stazione di Maiori hanno tratto in arresto un 34enne di Nocera Inferiore, trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina. La perquisizione è scattata perché durante una normale verifica dei documenti, l’uomo è parso fin da subito agitato. Lo stupefacente è stato rinvenuto, abilmente occultato, nella scatola dello sterzo, pronta per essere immessa sul mercato illegale della cittadina costiera. A nulla sono valse le giustificazioni del giovane, che immediatamente è stato condotto in caserma per gli atti di rito e poi tradotto presso il carcere di Salerno Fuorni. I controlli dei Militari sono destinati a proseguire, specialmente nelle serate della movida, con l’obbiettivo da parte dell’Arma di ridurre gli incidenti stradali.