L’UNITRE DI PIANO DI SORRENTO APRE IL NUOVO ANNO ACCADEMICO

Con l’ormai rituale antico di rendere omaggio alla dea Minerva e Athena, a Punta Campanella, col mescere del vino in suo onore, l’UNITRE di Piano di Sorrento ha inaugurato l’anno accademico. Grazie all’Amministrazione Comunale nella persona del sindaco Vincenzo Iaccarino e del vice sindaco Pasquale D’Aniello, è stato possibile fruire della nave BLIZ, comandata da Capitan Aniello Esposito, che ha navigato lentamente lungo la costa e circumnavigato Capri, fino a sbarcare a Positano, anche se un pò di mare dalle onde altine, ha impedito di giungere fino al faro. I soci del’UNITRE , circa una settantina, hanno goduto del racconto coast to coast del coordinatore Lucio Esposito, ma soprattutto dello sbarco a Positano, in molti hanno visitato la Villa Romana imperiale del Museo MAR, sotto la cripta della chiesa.