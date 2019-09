Lunedì nero per la viabilità. Tragico incidente mortalre sulla A3 tra Torre del Greco e Portici.

Lunedì nero per la viabilità e non solo. Dopo i due brutti incidenti che hanno interessato la Penisola Sorrentina e Castellammare di Stabia questo weekend, ancora una volta una si è verificato un tragico incidente.

Questa volta, purtroppo, c’è scappato anche il morto. Velo bianco tra Torre del Greco e l’uscita di Portici in direzione Napoli.

Un bruttissimo spettacolo ed una storia davvero brutta.

La dinamica non è chiara, ma come si può vedere dalle foto, un motociclo è a terra. A quanto pare un uomo, a bordo di una moto nera è caduto ed è morto sul colpo, ma ancora non si sa come abbia perso il controllo del veicolo.

Sul posto prontamente intervenute le forze dell’ordine e l’ambulanza.

Traffico paralizzato in entrambe le direzioni. Per Sorrento si scorre in modo molto lento, per Napoli piano piano le autorità stanno provando a ripristinare la viabilità facendo percorrere le vetture sulla prima corsia, l’unica non interessata dall’incidente, dato che sulla seconda si trova la moto e sulla terza il cadavere.

Seguiranno aggiornamenti.