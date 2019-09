Lotta contro il cancro, il 26enne di Amalfi tenta una cura sperimentale

Si chiama Andrea Rossi, il ragazzo di 26 anni originario di Amalfi impegnato nella lotta contro il cancro. Si trovava a Manchester il giorno in cui quella che sembrava una bolla sul piede si è rivelato essere un melanoma, ovvero cancro alla pelle. Andrea, dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico, è ancora in cura chemioterapica. Nonostante queste cure, il tumore non accenna a scomparire, anzi, sono insorte anche alcune metastasi. Pertanto il ragazzo si è rivolto a dei medici che potrebbero tentare una cura sperimentale.

A tal proposito, Andrea ha avviato una campagna di raccolta fondi con l’intento di raggiungere i seicento mila euro necessari per la cura denominata TIL, la quale consiste in una biopsia per prelevare una parte di cellule tumorali, moltiplicandole a miliardi, per poi iniettarle nel corpo del paziente assieme a una terapia con il farmaco pembrolizumab. Questa terapia è considerata miracolosa per un motivo, in quanto ha già salvato la vita di più malati, tra cui una donna malata di cancro terminale al seno, alla quale erano stati dati solo 3 anni di vita.

Domani 14 settembre, Andrea partirà alla volta di Israele per cominciare questo percorso di guarigione alla Sheba Medical Center, che rientra tra le 10 migliori strutture ospedaliere a livello internazionale.

Positanonews augura al caro Andrea una pronta guarigione e lo sostiene in questa lotta dalla quale siamo sicuri che ne uscirà vincitore. Andrea, ti attendiamo in Costiera a braccia aperte!

Per sostenere Andrea tramite donazioni si può cliccare qui, dove, ad oggi, sono stati già raccolti circa 107.000€ . In alternativa è possibile effettuare un bonifico bancario con causale “Raccolta fondi per Andrea Rossi” con IBAN: IT21E0200809500000420131437.