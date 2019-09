LIVE Taranto-Sorrento 0-0, fischio d’inizio

1′ È cominciata la partita.

Le formazioni ufficiali

Sorrento: Scarano, Peluzzi, Masullo, La Monica, Cacace, Fusco, Vitale, De Rosa, Pedrabissi, Bonanno, Gargiulo.

Taranto: Sposito, De Caro, Ferrara, Manzo S., Manzo L., Allegrini, Guaita, Matute, Genchi, Favetta, Cuccurullo.

Nella 5′ giornata di serie d, girone h, il Sorrento sfida il Taranto. I rossoneri sono in ripresa dopo la vittoria della settimana scorsa sul Fasano per 1-0. Il Taranto ha maturato 9 punti su 4 partite e al momento è prima in classifica insieme al Fasano e Brindisi.