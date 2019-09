LIVE Agropoli-Sorrento 0-0, ci prova Bonanno ma il portiere para

16′ Ancora pericoloso il Sorrento. La conclusione di Bonanno viene parata da Sanchez.

13′ Poche emozioni, le squadre si studiano per il momento.

4′ Subito occasione per il Sorrento: sugli sviluppi di un calcio d’angolo il colpo di testa di Costantino termina di poco fuori.

Fischio d’inizio

Sorrento: Scarano, Peluzzi, Masullo, Costantino, Cacace, Fusco, Pedrabissi, De Rosa, Vitale, Bonanno, Gargiulo.

Agropoli: Sanchez, Guida, Siciliano, Numerato, Bonfini, Sgambati, Camarà, Dampha, Orefice, Acunzo, Agate.

Comincia oggi il campionato di Serie D, girone H. Debutta sul campo dell’Agropoli la formazione di Maiuri. Trasferta insidiosa per i rossoneri che vogliono cominciare questa competizione nel migliore dei modi. Le 2 vittorie in Coppa Italia sono un bel biglietto da visita per la stagione appena iniziata.